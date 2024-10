Die Schweizer Aktienbörse knüpft am Dienstag im frühen Handel an die Konsolidierungstendenz vom Vortag an. Laut Händlern bleibt die Stimmung vorsichtig. So beginnen die US-Präsidentschaftswahlen langsam das Marktgeschehen zu beeinflussen. «Es sind noch genau zwei Wochen bis zu den Wahlen und die Märkte sind etwas nervöser in die Woche gestartet als in den letzten sechs Wochen, in denen es an den Börsen recht stetig aufwärts ging», sagte ein Marktteilnehmer.