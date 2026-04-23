Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag im frühen Geschäft höher. Allerdings vor allem dank der sehr starken Nestlé und den gesuchten Roche, welche beide nach guten, bzw. soliden Berichten zum ersten Quartal den Gesamtmarkt stützen. Die weiterhin wenig Hoffnung verheissende Lage im Nahostkonflikt drückt allerdings weiterhin auf die Börsenstimmung. Nach vier Wochen mit steigenden Kursen zeichnet sich zum ersten Mal wieder ein Wochenminus ab.