Laut Einschätzung der UBS dürfte die US-Notenbank Fed die Phase der Zinserhöhungen nun beendet haben. Im kommenden Jahr sollte eine Kombination aus geringerem Wachstum und niedrigerer Inflation zu Zinssenkungen führen, schreibt die Grossbank in ihrem täglichen Kommentar. Weitere Hinweise zur US-Inflation werden nun von den am Nachmittag erwarteten Produzentenpreisen erwartet. Positiv erwähnen Händler heute auch, dass der befürchtete Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA, der Shutdown, abgewendet worden sein dürfte. Die Mitglieder des US-Repräsentantenhauses hatten am Vortag einem Gesetzesentwurf für einen Übergangshaushalt zugestimmt.