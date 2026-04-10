Die Ölpreise sind trotz dieser Nachrichten nicht stark bewegt und verharren derzeit unter der 100-Dollar-Marke. Nicht zuletzt wegen der Kapriolen an den Rohstoffmärkten stellen die am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten das Zünglein an der Börsen-Waage dar. «Fallen die Daten besser aus als befürchtet, dürfte das die Zinsfantasien neu befeuern und den Aktienmarkt endgültig ins Wochenende katapultieren. Sind die Teuerungsraten jedoch schlimmer als erwartet, droht dem gerade erst geborenen, jungen Aufwärtstrend ein jähes und brutales Ende», erklärt ein Händler.