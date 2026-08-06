US-Präsident Donald Trump hatte eine baldige Einigung zur Wiederöffnung der für den Ölhandel wichtigen Strasse von Hormus in Aussicht gestellt. Auch laut dem iranischen Aussenministerium befindet sich eine gemeinsame Erklärung mit Oman in der Schlussphase. Marktteilnehmer werten dies als weiteres Indiz für eine mögliche Übergangslösung, auch wenn eine offizielle Einigung weiterhin aussteht. Entsprechend gaben die Ölpreise leicht nach.