Der Schweizer Aktienmarkt startet am Dienstag zunächst erneut ohne klare Richtung. Wie schon zum Wochenstart gehen Marktteilnehmer davon aus, dass sich Investoren bis einschliesslich Mittwoch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen werden. Erst ab Donnerstag werden sie auf den Zins-Entscheid des Fed und später dann der EZB reagieren können. "An der Grosswetterlage hat sich nicht viel geändert", heisst es denn auch in einem Kommentar. "Die Anleger werden jetzt erst mal die Zinsentscheide der Notenbanken abwarten."

25.07.2023 09:30