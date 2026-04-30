Daneben gibt es weitere Themen, die Anleger derzeit berücksichtigen müssen. Allen voran die Notenbanksitzungen. Nach unveränderten Leitzinsen in den USA wird selbiges nun von der EZB und der Bank of England am Nachmittag erwartet. Die Kommentare zur Einordnung der Inflation und den konjunkturellen Auswirkungen dürften indes auf die Goldwaage gelegt werden. «Das absolute Schreckenswort schwebt über dem Parkett - Stagflation», kommentierte ein Börsianer. Im Tagesverlauf stehen zudem eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten sowohl aus Europa als auch den USA an.