Die Vereinbarung sieht unter anderem die Öffnung der Strasse von Hormus und ein Ende der US-Seeblockade vor. Eine endgültige Vereinbarung, auch zum iranischen Atomprogramm, soll dem Rahmenabkommen zufolge innerhalb von 60 Tagen ausgehandelt werden. Allerdings wirft die Absage der für diesen Freitag auf dem Bürgenstock geplanten Gespräche zwischen den beiden Parteien Fragen auf. Zudem gibt es Berichte, wonach der Iran zunächst Zeichen einer Umsetzung des Abkommens fordert.