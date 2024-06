Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Freitag im frühen Geschäft etwas schwächer. Die Vorgaben aus den USA seien nicht schlecht, meint ein Händler. So hat der Standardwerteindex Dow Jones zugelegt, doch an der Technologiebörse Nasdaq kam es zu Gewinnmitnahmen, nachdem sie zunächst noch ein Rekordhoch erreicht hatte. Dies zeigt sich nun ähnlich am hiesigen Markt. Während defensive Werte gefragt sind, geben zyklische und Technologiewerte nach.