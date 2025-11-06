Dagegen werden die Aktien von Zurich (-1,8 Prozent), der zweite SMI-Titel mit Zahlen, klar im Minus gehandelt. Der Versicherer bleibt derweil auf Wachstumskurs. In den ersten neun Monaten 2025 hat der Versicherungskonzern in der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) weiter zugelegt und in der Lebensversicherung mehr Neugeschäft verbucht als noch in der Vorjahresperiode.