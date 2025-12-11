Derweil ist die Freude über die Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed vom Vorabend bereits wieder einer gewissen Ernüchterung gewichen. Denn die US-Aktien-Futures deuten für heute eine schwächere Eröffnung an der Wall Street an. Grund dafür waren in den USA nachbörslich veröffentlichte und als enttäuschend taxierte Umsatz- und Gewinnzahlen des IT-Konzerns Oracle. Dies sorgte nachbörslich für Druck auf Technologiewerte, was sich nun auch hierzulande in leichteren Kursen zeigt.
Der SMI verliert gegen 9.10 Uhr 0,35 Prozent auf 12'876,89 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, ermässigt sich um 0,27 Prozent auf 2086,16 und der breite SPI um 0,33 Prozent auf 17'703,56 Zähler. Innerhalb des SLI stehen 20 Verlierern zehn Gewinner gegenüber.
Weiter im Aufwind sind die Aktien von Amrize (+1,7 Prozent) und von Holcim (+0,8 Prozent). Auch UBS (+0,4 Prozent) ziehen etwas an.
Dagegen führen Galderma (-2,3 Prozent) die Verlierer an. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen, nachdem der Titel 2025 so gut gelaufen sei.
Auch bei Roche GS (-1,2 Prozent) werde nur etwas Luft abgelassen, heisst es am Markt. Der Titel habe zuletzt dank positiven Studiendaten kräftig zugelegt und notiere so hoch, wie seit rund drei Jahre nicht mehr. Novartis (-0,7 Prozent) konsolidiere nahe dem Anfang Dezember erreichten Rekordhoch. Unter Druck stehen zudem Lonza (-1,5 Prozent) und Alcon (-1,0 Prozent).
Bei den Aktien ausserhalb des SMI fallen Clariant (-2,3 Prozent) auf. Die Citigroup hat das Rating für den Chemiewert auf «Neutral» von zuvor «Buy» gesenkt.
pre/cg
(AWP)