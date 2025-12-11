Derweil ist die Freude über die Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed vom Vorabend bereits wieder einer gewissen Ernüchterung gewichen. Denn die US-Aktien-Futures deuten für heute eine schwächere Eröffnung an der Wall Street an. Grund dafür waren in den USA nachbörslich veröffentlichte und als enttäuschend taxierte Umsatz- und Gewinnzahlen des IT-Konzerns Oracle. Dies sorgte nachbörslich für Druck auf Technologiewerte, was sich nun auch hierzulande in leichteren Kursen zeigt.