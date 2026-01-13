Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag im frühen Geschäft svchwächer. Zwar sind die Vorgaben aus den USA positiv, nachdem am Vortag neue Höchstkurse verzeichnet wurden. Die Luft sei inzwischen aber doch recht dünn, heisst es von Händlern. Daher sei eine Konsolidierung auch nicht überraschend. Zudem laste weiter der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und US-Notenbankchef Jerome Powell auf den Märkten.