Die Schweizer Aktienbörse setzt am Mittwoch im frühen Geschäft den Abwärtstrend fort. Steigende Anleiherenditen, der höhere Ölpreis und der weiter eskalierende Nahostkrieg heizten die Verunsicherung und Nervosität an den Märkten weiter an, heisst es. Die Hoffnung, dass die Diplomatie zur Entspannung im Nahost-Krieg beitragen werde, habe sich nach dem Raketeneinschlag in ein Krankenhaus im Gazastreifen wohl zerschlagen.

18.10.2023 09:30