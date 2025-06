Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag im frühen Geschäft leichter. Der Krieg im Nahen Osten halte die Aktienbörsen weiter im Griff und dämpfe den Risikoappetit der Anleger, heisst es am Markt. Der Konflikt zwischen Israels und dem Iran schüre Ängste vor einer regionalen Ausweitung des Konflikts, mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Märkte. Bisher hielten sich Einbussen in Grenzen. Aber sollten die die Öl- und Gaspreise kräftig steigen und die Transportwege gestört werden, dürfte dies negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben, heisst es weiter.