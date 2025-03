Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Freitag im frühen Geschäft weiter nach. Grund dafür sind negative Vorgaben aus den USA. Dabei lösen laut Händlern die steigenden Anleiherenditen und die Verunsicherung der Anleger über die Politik des US-Präsidenten Donald Trump die Verkäufe aus. Trump hatte am Vortag die Einführung der Zölle auf mexikanische und kanadische Waren aufgeschoben, die unter das nordamerikanische Freihandelsabkommen USMCA fallen. Das Hin und Her sorge für Unsicherheit, heisst es am Markt. «Volatilität scheint die einzige Gewissheit zu sein, da politische Massnahmen von Trump eingeführt, infrage gestellt, geändert und dann oft wieder eingeführt werden», sagte ein Ökonom.