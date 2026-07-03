Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag freundlich in den Handel gestartet. Nachlassende Zinssorgen nach einem schwächeren US-Arbeitsmarktbericht schoben den Dow Jones an und auch die Märkte in Asien verbuchten Gewinne. An der Nasdaq gab es indes einen Rücksetzer. «Die schwachen Arbeitsmarktdaten sorgen zumindest für ein Überdenken der Zinserwartungen, während der US-Tech-Sektor mit seinen eigenen Dämonen kämpft», sagte eine Händlerin am Morgen.