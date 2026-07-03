Am heutigen Handelstag bleibt die Wall Street wegen des morgigen Unabhängigkeitstages und der anstehenden Feierlichkeiten zum 250jährigen Bestehen der USA allerdings geschlossen, so dass deren Impulse fehlen. Auch die Agenda ist stark ausgedünnt und von der Konjunktur stehen ebenfalls keine marktbewegenden Daten an.
Der Leitindex SMI gewinnt gegen 09.15 Uhr leicht um 0,22 Prozent auf 14'384,61 Punkte und hält sich damit nahe seines Rekordhochs vom Vortag bei 14'406 Zählern. Von den 20 Titeln notieren 13 im Plus. Der Mid-Cap-Index SMIM steigt um 0,06 Prozent auf 3183,29 Punkte, und der breite SPI zieht um 0,18 Prozent auf 20'243,70 Punkte an.
Schwergewichte bremsen aus
ABB (+1,8 Prozent) stehen an der SMI-Spitze. RBC hat das Kursziel für den Industriekonzern erhöht und gibt damit weiter Rückenwind. Seit Jahresbeginn können die Titel mittlerweile ein Kursplus von fast 50 Prozent für sich verbuchen. Auch Holcim (+1,7 Prozent) sind nach einer Kurszielerhöhung durch die Deutsche Bank gefragt.
Als Bremsklötze erweisen sich derweil die Schwergewichte. Nestlé (-0,4 Prozent) geben nach und auch Roche (-0,4 Prozent) machen nach den starken Kursgewinnen vom Vortag nun einen leichten Rücksetzer. Novartis (-0,1 Prozent) sind nur wenig verändert.
In der zweiten Reihe knüpfen AMS Osram (+7,0 Prozent) dank KI-Fantasie an ihre Vortagesgewinne an.
dm/hr
(AWP)