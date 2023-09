Die Schweizer Aktienbörse zieht am Montag nach einem verhaltenen Start im frühen Geschäft an. Freundliche Vorgaben aus den USA und aus Fernost geben den Aktien laut Händlern Auftrieb. Die am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten hätten die Hoffnungen auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus in den USA wieder verstärkt. Zudem setzten die Marktteilnehmer darauf, dass die jüngsten Massnahmen Chinas die schwächelnde Konjunktur in dem Land wieder zum Laufen bringt. Der heutige Handelstag dürfte aber in ruhigen Bahnen verlaufen, da die US-Finanzmärkte feiertagsbedingt geschlossen bleiben. Zudem sind die Impulse zum Wochenstart dünn gesät, denn die Bilanzsaison ist praktisch abgeschlossen.

04.09.2023 09:35