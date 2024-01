Der Pharmazulieferer Lonza ist zwar langsamer gewachsen und hat vor allem aufgrund von Sonderfaktoren einen Gewinneinbruch auf noch 655 Millionen von 1,22 Milliarden Franken im Jahr zuvor vermeldet. Lonza stellt aber weiter eine EBIT-Marge im «hohen 20-Prozent-Bereich» in Aussicht und will die Dividende erhöhen. Die Zahlen seien besser als erwartet, heisst es bei der ZKB, die die Kaufempfehlung bestätigt und die Schätzungen erhöhen will.