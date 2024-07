Von den hiesigen Grössen haben bereits vorbörslich Givaudan, Kühne+Nagel, Lindt&Sprüngli und Logitech Zahlen präsentiert. In den USA folgen am Abend nach Börsenschluss Tesla und Alphabet als erste Vertreter der «Magnificent Seven». Generell sind Techwerte nach dem jüngsten Abverkauf wieder etwas gefragter, wie auch die Kurse an der Wall Street zum Wochenauftakt zeigten. «Dagegen werden klassische Titel aus der Energie- und Versorgersparte sowie die defensiven Pharma-Aktien eher gemieden», heisst es in einem aktuellen Kommentar.