Am Schweizer Aktienmarkt ziehen die Kurse am Dienstag im frühen Handel kräftig an. Rückenwind erhalten die Märkte einerseits durch die jüngsten Kommentare einiger US-Notenbanker, mit denen die Zinsphantasien weiter vor sich hin köcheln. Aber auch die beherzten Schritte der chinesischen Zentralbank werden von Anlegern goutiert.