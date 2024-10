An der Schweizer Aktienbörse geben die Kurse am Donnerstag im frühen Handel mehrheitlich nach. Damit setzt der SMI seine moderate Abwärtstendenz in dieser Woche weiter fort. Im Vorfeld der zum morgigen Wochenschluss erwarteten monatlichen US-Arbeitsmarktdaten seien denn auch keine grossen Sprünge zu erwarten, sind sich Händler einig. Die bislang publizierten Daten zum US-Arbeitsmarkt sind denn auch durchweg stärker als erwartet ausgefallen.