Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag kaum verändert eröffnet. Da die US-Börsen am Montag wegen eines Feiertages geschlossen waren, fehlen Richtungsvorgaben von der Wall Street. In Asien stand derweil die Nachricht im Fokus, dass China angesichts der schwachen Konjunktur und anhaltender Probleme am Immobilienmarkt an der geldpolitischen Stellschraube gedreht hat.

20.02.2024 09:30