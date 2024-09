Marktbewegende Impulse sind am Tag nach der Zinsentscheidung der Schweizerischen Nationalbank dünn gesät. Zwar sei mit der Zinssenkung der SNB der Boden für weitere Kursgewinne eigentlich gelegt, meint ein Händler. Doch dürften die Marktteilnehmer ihren Fokus zunächst stärker auf US-Daten richten. Am Nachmittag wird unter anderem wird der PCE-Preisindex, das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmass, für August veröffentlicht. Bis dahin könnten sich die Aktivitäten laut Händlern daher in Grenzen halten.