Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Dienstag im frühen Handel markant nach und der SMI rutscht damit deutlich unter die Marke von 12'200 Punkten. Den Grund liefert einmal mehr US-Präsident Donald Trump. Er will Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung entlassen. Diese machte indes deutlich, dass sie um ihren Posten kämpfen will. Viele Experten halten Trumps Begründung für die Entlassung denn auch für vorgeschoben: «Er will mit neuen Ernennungen das Fed schneller auf die von ihm gewollte Linie niedrigerer Zinsen bringen», so ein Ökonom.