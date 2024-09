Das «Fed Watch Tool» der Optionsbörse CME zeigt mittlerweile eine Wahrscheinlichkeit von fast 70 Prozent für eine Zinssenkung in den USA gleich um 50 Basispunkte an. Der Meinungsumschwung am Markt erfolgte somit horrend schnell, denn zu Beginn der Vorwoche hatte noch eine haushohe Mehrheit einen Zinsschritt um lediglich 25 Basispunkte für wahrscheinlicher gehalten. Bei einem solch positiven Impuls aus Nordamerika halten es Börsianer für gut möglich, dass der SMI sich langfristig über der psychologisch wichtigen Marke von 12'000 Punkten etablieren wird. Sollte es anders kommen, folge dann aber am Donnerstagmorgen wohl ein böses Erwachen. Abgesehen davon stehen am Berichtstag noch einige Wirtschaftsdaten an, in der Eurozone etwa die ZEW-Konjunkturerwartungen und in den USA Angaben zum Detailhandel und zur Industrieproduktion.