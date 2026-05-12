SMI gibt nach

Der SMI verliert gegen 9.15 Uhr deutlich 0,70 Prozent auf 13'009,04 Zähler. Der SMIM mit den mittelgrossen Werten gibt 0,81 Prozent nach auf 2957,17 Punkte, während der breite SPI 0,73 Prozent tiefer auf 18'440,21 Zähler steht. Auch andere europäische Börsen wie der deutsche DAX oder der französische CAC sind klar unter Druck.