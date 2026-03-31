Der Ton im Irankonflikt sei inzwischen wieder etwas konzilianter geworden, sagen Marktbeobachter. So räumte die US-Regierung ein, dass sie auch dann weitere Verhandlungen mit dem Iran führen würden, wenn die Strasse von Hormus geschlossen bliebe. Die Angriffe auf militärische Ziele im Iran gingen aber unvermindert weiter und auch Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten in der Nacht erneute iranische Angriffe.