Am Schweizer Aktienmarkt bewegt sich auch am Donnerstag nicht recht von der Stelle. Dazu tragen einmal mehr die Schwergewichte bei. Novartis wie Roche sind auf den Verkaufslisten zu finden und bremsen damit den Gesamtmarkt aus. Freundliche Vorgaben aus Übersee sorgen derweil für eine gewisse Unterstützung, heisst es am Markt. Denn nach wie vor bestimmen Aussagen von Notenbankern das Marktgeschehen. So hat in Japan etwa der Leitindex Nikkei klar positiv auf Aussagen des der stellvertretenden Gouverneur der BoJ reagiert.

08.02.2024 09:30