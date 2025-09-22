Sie werde zeigen, wie gut die Unternehmen die neuen Zollschranken verdauen. Die allgemeine Erwartung sei, dass US-Unternehmen eine höhere Resilienz zeigen als etwa europäische. Derweil ist der Kalender zum Wochenstart noch überschaubar. Generell dürfte das Geschehen im Wochenverlauf eher durch Konjunktur- als Unternehmensnews getrieben sein. Hierzulande steht etwa am Donnerstag die Schweizerische Nationalbank mit ihrer Lagebeurteilung im Mittelpunkt.
Der Leitindex SMI notiert gegen 09.15 Uhr mit -0,03 Prozent kaum verändert bei 12'106,20 Punkten. Der SLI, in dem nun wieder 30 Titel enthalten sind, verliert 0,09 Prozent auf 1992,36 Punkte und der breite SPI verharrt mit +0,01 Prozent ebenfalls auf der Stelle bei 16'813,67.
Als Stütze für den Markt erweisen sich die Genussscheine von Roche (+1,0 Prozent). Neben positiven Studiendaten am Morgen warten Marktteilnehmer bei dem Basler Konzern gespannt auf den Start seines sogenannten «Pharma Days», an dem er neue Einblicke in seine Pipeline-Projekte geben wird.
Auch VAT (+0,9 Prozent) sind weit vorne im Gewinnerfeld zu finden, Dies gilt in der zweiten Reihe auch für Comet (+1,4 Prozent). Händler verweisen auf Marktgerüchte etwa zu TMSC sowie Apple, die beide jeweils positiv für die Branche wären.
Die rote Laterne halten aktuell Amrize (-2,4 Prozent) und Galderma (-1,5 Prozent).
Mit dem heutigen Handelsstart sind die wichtigsten Börsenindizes wieder auf ihre «normale» Grösse geschrumpft. Aus dem SMI wurden die Aktien des Hörgeräteherstellers Sonova (-0,5 Prozent) eliminiert. Aus dem Swiss Leaders Index (SLI) sind neben SIG (+1,1 Prozent) die Aktien von Adecco (+0,9 Prozent) gefallen, während Galderma aufgestiegen sind.
Der SMIM wird derweil neben Sonova um Swissquote (-1,3 Prozent), Sunrise (-0,9 Prozent) und Accelleron (-0,1 Prozent) und ergänzt, während Ams-Osram (-0,7 Prozent), Tecan (-0,3 Prozent), BKW (+0,4 Prozent) und Galenica (+0,7 Prozent) aus dem Index gefallen sind.
hr/rw
(AWP)