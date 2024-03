Nach wie vor ist die Geldpolitik das alles überragende Thema an den Märkten. Da am Freitag in den USA der PCE-Index, das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmass, veröffentlicht wird, könnten die Marktteilnehmer im Verlauf auch einen Gang nach unten schalten. Die Daten werde die Börsen nämlich erst kommende Woche beeinflussen, weil die Börsen in den USA am Freitag und in der Schweiz und Teilen Europas am Freitag und am Montag geschlossen sind.