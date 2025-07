Der Schweizer Aktienmarkt zieht am Donnerstag mit dem Rückenwind positiver Vorgaben aus den USA im frühen Geschäft an und setzt damit den positiven Trend vom Vortag fort. Zwar halte die Unsicherheit im Zoll-Streit mit den USA weiter an, heisst es am Markt. Aber bisher zeigten sich die Märkte trotzdem recht stabil. Derweil hat US-Präsident Donald Trump weitere Zoll-Briefe an mehrere Länder verschickt. Die Schweiz und auch die EU waren bisher noch nicht dabei. Bis zum 1. August gilt damit für den Handel der Schweiz mit den USA ein allgemeiner Zollsatz von zehn Prozent.