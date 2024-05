An der Spitze stehen VAT (+1,1 Prozent), die wie andere Technologiewerte von den positiven Vorgaben der US-Mitbewerber sowie dem guten Quartalsbericht von Apple profitierten, heisst es am Markt. Zudem erhole sich der Titel von den starken Vortagseinbussen. In ihrem Sog werden auch AMS Osram (+2,7 Prozent) sowie Comet, Inficon und U-blox um bis zu ein Prozent höher gehandelt.