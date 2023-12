An der Schweizer Aktienbörse geht es zum Wochenstart leicht abwärts. Die Devise vieler Investoren laute «Abwarten», meinen Händler. Denn die laufende Woche ist gespickt mit wichtigen Ereignissen, welche die Märkte in die eine oder andere Richtung schicken könnten. Auf die US-Inflationszahlen vom Dienstag folgen die Notenbank-Entscheide in den USA (Mittwoch) sowie der Europäischen Zentralbank, der Bank of England und der Schweizerischen Nationalbank (Donnerstag).

11.12.2023 09:30