Das US-Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Mittwoch erneut militärische Ziele im Iran angegriffen - die elfte Nacht in Folge. Der Ölpreis (Brent) stieg in der Folge weiter und notiert aktuell bei rund 92 US-Dollar pro Fass.
Daneben ist das Zoll-Thema definitiv zurück. US-Präsident Donald Trump kündigte in der Nacht Zölle in der Höhe von 100 Prozent auf die Einfuhr von Generika in die USA ab August 2028 an. Die Massnahme zielt seiner Aussage nach darauf ab, die Produktion von Arzneimitteln wieder in die USA zu verlagern. In den nächsten Tagen wird mit weiteren Zollankündigungen gerechnet, die erneut auch die Schweiz treffen könnten.
Nestlé als Stütze
Der Leitindex SMI notiert gegen 09.15 Uhr 0,09 Prozent tiefer bei 14'285,57 Punkten. Von den 20 Blue Chips liegen 14 im Minus. Der Mid-Cap-Index SMIM verliert 0,70 Prozent auf 3095,23 und der breite SPI 0,19 Prozent auf 20'057,04 Zähler.
Hierzulande geht die Berichtsaison zwar weiter. Allerdings ist zur Wochenmitte etwas weniger los als am gestrigen Dienstag und vor allem am morgigen Donnerstag. Dann steht bereits der Höhepunkt der hiesigen Saison an, mit Abschlüssen von Nestlé, Roche und gut einem Dutzend weiterer Firmen.
Zahlen gibt es aktuell bei den Blue Chips von Lonza (-3,5 Prozent). Die Resultate des Life-Science-Konzerns werden von Analysten gelobt, allerdings hatte die Aktie zuletzt deutlich angezogen.
Abgesehen davon fallen noch Logitech (-2,5 Prozent), Kühne+Nagel (-1,3 Prozent), Partners Group (-1, Prozent) und Givaudan (-1,0 Prozent) mit Verlusten von mehr als 1 Prozent auf.
Gestützt wird der SMI derweil von Nestlé, die um 1,8 Prozent anziehen. Jefferies hat eine Verkaufsempfehlung ausgeprochen.
Dahinter sind die Versicherer Swiss Re, Zurich und Swiss Life die grössten Gewinner, mit Avancen von bis zu 0,7 Prozent.
Im SMIM geben VAT nach Zahlen um 2,0 Prozen nach und Sandoz wegen der Generikazölle um 3,0 Prozent. Aufwärts geht es dafür mit den Sonova-Titeln (+4,4 Prozent), welche die UBS neu zum Kauf empfiehlt.
Bei den kleineren Titel legen Cicor 10,3 Prozent und V-Zug 3,2 Prozent zu nach Zahlen, EFG verlieren 0,6 Prozent.
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(AWP)