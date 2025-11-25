News zu Einzeltiteln gibt es nicht allzu viele. Novartis (+0,9 Prozent) hat für die SMA-Behandlung Itvisma die US-Zulassung erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat die Therapie zur Behandlung von Kindern ab zwei Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen zugelassen. Die beiden anderen Schwergewichte Nestlé und Roche stehen ebenfalls im Plus, wenn auch nur knapp.