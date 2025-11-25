Hintergrund für die US-Gewinne waren weitere Äusserungen von Notenbankern: Sowohl der Fed-Gouverneur Christopher Waller als auch die Präsidentin des Fed von San Francisco, Mary Daly, hatten Unterstützung für eine Zinssenkung im Dezember signalisiert. Bereits am Freitag hatte der New Yorker Fed-Offizielle John Williams angedeutet, dass angesichts der Schwäche des Arbeitsmarktes eine kurzfristige Zinssenkung weiterhin möglich sei.
Der Leitindex SMI notiert um 09.15 Uhr 0,18 Prozent höher bei 12'676,98 Punkten. Der 30 Titel umfassende SLI avanciert um 0,12 Prozent auf 2042,70 und der breite SPI um 0,03 Prozent auf 17'392,28 Zähler. Unter den 30 Blue Chips gibt es im frühen Handel neun Gewinner und 20 Verlierer, ein Titel (Swisscom) ist unverändert.
Grösste Gewinner bei den Blue sind im frühen Handel Amrize (+2,7 Prozent), die aufgrund ihres Fokus auf die Bauwirtschaft in Nordamerika von den erwarteten Zinssenkungen in den USA speziell angetrieben werden.
Weit vorne zu finden sich auch Galderma (+1,4 Prozent). Die UBS hat die Titel des Hautpflegekonzerns auf 'Buy' mit Kursziel 190 Franken hochgeschraubt - notabene nach einem Kursplus in diesem Jahr von bereits fast 50 Prozent.
Klare Avancen gibt es ausserdem bei Julius Bär (+0,9 Prozent). Die Titel der Privatbank hatten am Vortag nach einem negativ aufgenommenen Update bzw. weiteren Rückstellungen allerdings gut 4 Prozent verloren.
News zu Einzeltiteln gibt es nicht allzu viele. Novartis (+0,9 Prozent) hat für die SMA-Behandlung Itvisma die US-Zulassung erhalten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat die Therapie zur Behandlung von Kindern ab zwei Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen zugelassen. Die beiden anderen Schwergewichte Nestlé und Roche stehen ebenfalls im Plus, wenn auch nur knapp.
Straumann (-0,5 Prozent) führt derweil heute einen Investorentag durch. Im Vorfeld dazu hat der Zahnimplantate-Techniker neue Ziele bekannt gegeben: Angestrebt wird u.a. ein jährliches Umsatzwachstum von rund 10 Prozent bis 2030, die Kern-EBIT-Marge soll gleichzeitig jeweils um 40 bis 50 Basispunkte ansteigen.
Im breiten Markt stehen EFG International (+1,6 Prozent) im Fokus. Die Privatbank, deren Aktien dieses Jahr bereits über 30 Prozent zugelegt haben, hat im Rahmen eines Updates über den Geschäftsgang der letzten 10 Monate berichtet und dabei die Erwartungen in allen Bereichen klar übertroffen.
uh/rw
(AWP)