«Immerhin sind die Ölpreise gefallen - wir liegen rund 10 Prozent unter dem Niveau der Vorwoche - und das ohne wirkliche Lösung des Konflikts. Das ist ermutigend», ergänzte eine Händlerin. Auf der Konjunkturagenda für den weiteren Tagesverlauf liegen noch Inflationszahlen aus einigen EU-Ländern, bevor dann am Nachmittag der Chicago Einkaufsmanagerindex noch einen Schlusspunkt setzen kann.
Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 9.15 Uhr bei 13'556,71 Punkten um 0,38 Prozent höher - am Vortag hatte der Leitindex seine 11-tägige Gewinnserie unterbrochen. Der SMIM der mittelgrossen Werte legt um 0,43 Prozent auf 3002,85 Punkte zu, während der breite SPI 0,38 Prozent höher steht bei 19'156,49 Zählern.
Logitech dank Dell stark
An der SMI-Spitze gewinnen Logitech (+3,1 Prozent) kräftig hinzu. Händler verweisen auf die starken Zahlen von Dell, die die Aktie nachbörslich rund 40 Prozent nach oben katapultiert hatten. Auf die anderen Tech-Werte will die KI-Fantasie indes nicht so recht überschwappen - VAT (-0,5 Prozent) oder AMS Osram (-1,6 Prozent) liegen erneut im Minus.
Ansonsten gibt es keine marktbewegenden Nachrichten von Bluechips. Die Schwergewichte entwickeln sich überwiegend positiv. Während Nestlé (+0,2 Prozent) nur knapp grüne Vorzeichen aufweisen, gewinnen Novartis (+0,8 Prozent) und Roche (+0,6 Prozent) etwas deutlicher hinzu.
dm/cg
(AWP)