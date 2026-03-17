Bei den Ölpreisen zeichnet sich weiterhin keine Entspannung ab. Aktuell kostet ein Barrel Rohöl der Nordseesorte Brent mit 103,70 Dollar rund 3,5 Prozent mehr als am Vortag. Das Hoch lag vor rund einer Woche bei knapp 120 Dollar, was der höchste Stand seit 2022 war und heftige Konjunktur- und Inflationssorgen geschürt hatte. Gestern hat der Iran laut Berichten einzelnen Tankern die Passage durch die Strasse von Hormus erlaubt, was zwischenzeitlich für Entspannung sorgte. Anhaltende Spannungen im Nahen Osten und Angriffe auf Energieinfrastruktur würden derzeit aber eher für einen weiteren Anstieg sprechen, heisst es am Markt.