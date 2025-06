UBS büssen 6,5 Prozent ein. Der Titel der Grossbank war am vergangenen Freitag nach Bekanntgabe der vom Bundesrat vorgeschlagenen Verschärfung der Eigenkapitalvorschriften aufgrund von Deckungskäufen zuerst kräftig gestiegen. Die Anleger seien erleichtert, dass nun die Karten auf dem Tisch lägen und die den Aktienkurs belastende Verunsicherung ausgeräumt sei. Zudem würden die Bestimmungen ja frühestens in zehn Jahren voll in Kraft treten, hiess es noch am Freitag. Die UBS hatte die Kapitalanforderungen des Bundesrats am Freitagabend dann als «extrem» bezeichnet. Und auch bei den Fachleuten kommen die Pläne unterschiedlich gut an.