An der Schweizer Aktienbörse ziehen die Kurse am Donnerstagmorgen mehrheitlich an. Händler gehen zunächst von einem Handel in geordneten Bahnen aus, da die wichtigsten Impulse erst am Nachmittag anstehen. So steht zunächst die Europäische Zentralbank EZB im Fokus. Ökonomen gehen nahezu einhellig davon aus, dass diese die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird. «Viel wichtiger werden die Worte der Notenbanken auf der dann folgenden Pressekonferenz sein, denn durch sie wird sich bestenfalls der weitere Zinspfad und Zinssenkungsgeschwindigkeit ableiten lassen», kommentiert ein Händler.