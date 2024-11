Im Tagesverlauf rücken zahlreiche Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und den USA in den Fokus. In Japan ist der Service-PMI am Morgen bereits in positives Terrain vorgedrungen. Wie die Helaba in einem Morgenkommentar schreibt, sollten die Erwartungen bei den europäischen Stimmungsindikatoren nicht zu hochgesteckt werden. «Für Unmut sorgt neben der politischen Krise in Deutschland die Wahl von Donald Trump zum neuen Präsidenten der USA.» Befürchtete Handelsbeschränkungen liessen kaum Konjunkturoptimismus aufkommen.