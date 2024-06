Gerade mit Blick auf die US-Notenbank hatten erst am vergangenen Freitag die jüngsten US-Jobdaten einmal mehr deutlich gemacht, dass die amerikanischen Währungshüter keinen Druck haben, die Zinsen zu senken. Bevor aber das Fed am Mittwochabend seinen Entscheid veröffentlicht, werden zunächst noch die US-Konsumentenpreise veröffentlicht. «Es kommt nicht oft vor, dass diese Daten am selben Tag wie eine FOMC-Sitzung veröffentlicht werden, aber sie werden sicherlich in die jüngste Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen des Fed einfliessen», sagt ein Händler. Zum heutigen Wochenauftakt dürften Investoren die Ergebnisse der Europawahl weiter auswerten. Der Rechtsruck macht sich aktuell vor allem am Devisenmarkt bemerkbar, wo der Euro schwächer tendiert.