Der Schweizer Aktienmarkt setzt zum Wochenausklang seine moderaten Kursgewinne der vorangegangenen beiden Handelstage fort. Händler gehen davon aus, dass das Geschäft auch im restlichen Tagesverlauf eher von Zurückhaltung geprägt sein wird. In den USA waren die Börsen am Vortag wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen geblieben, so dass von dieser Seite die Impulse ausbleiben. Zudem findet an der Wall Street zum heutigen Wochenschluss nur ein verkürzter Handel statt.