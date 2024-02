An der Schweizer Börse bewegen sich die Kurse zum Wochenschluss einmal mehr in einer engen Spanne. Der Markt komme diese Woche einfach nicht in Schwung, heisst es in einem Kommentar. So hatten am Vortag vor allem schwächelnde Schwergewichte für den dritten Verlusttag in Folge gesorgt. «Die Impulse von den US-Börsen, wo Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq-100 gestern erneut auf neuen Rekordständen aus dem Handel gingen, wollen weiterhin nicht auf den hiesigen Aktienmarkt überspringen», heisst es weiter. Tatsächlich bewegt sich der breite Aktienmarkt nur wenig. Grössere Ausschläge gebe es vor allem bei Gewinnmeldungen einzelner Unternehmen.

09.02.2024 09:30