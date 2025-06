Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit leichten Gewinnen in die Sitzung gestartet. Damit setzt sich die Erholungstendenz vom vergangenen Freitag vorerst fort. Unterstützung kommt von positiven Konjunkturdaten aus China, wo sich die Stimmung bei den grossen Industriebetrieben wieder etwas verbessert hat. Weiter stehen am Berichtstag Inflationsdaten aus Deutschland im Fokus, als konjunkturelles Hauptereignis gelten in der laufenden Woche indes die Arbeitsmarktdaten aus den USA. Über allem steht allerdings der Zollkonflikt und das Datum 9. Juli, wenn das Inkrafttreten noch höherer US-Zölle droht.