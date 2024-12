Die Kurse am Schweizer Aktienmarkt ziehen am Donnerstag zunächst mehrheitlich leicht an. Börsianer verweisen auf die unsichere politische Lage in Frankreich, die zwar für eine gewisse Zurückhaltung sorge, nicht aber für grosse Verunsicherung. Die französische Opposition hat die Mitte-Rechts-Regierung von Premierminister Michel Barnier hat mit einem Misstrauensvotum zu Fall gebracht. Eine Händlerin verweist dabei vor allem auf den Euro als möglicher Gradmesser der Verunsicherung. «Das völlige Ausbleiben einer Reaktion des Euro deutet darauf hin, dass es auch an den Aktien- und Anleihemärkten nicht zu einem Blutvergiessen kommen wird», so die Expertin.