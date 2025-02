Mit Blick auf Trumps Zollpolitik steige die Sorge vor einem erneuten Anziehen der Teuerungsrate in den USA, sind sich Strategen einig. Allerdings werde es eine Weile dauern, bis diese Zölle sich tatsächlich bemerkbar machen. So dürften die US-Inflationsdaten in dieser Woche denn auch eher einen Rückgang der Preisdaten zeigen. Zuvor wird noch Fed-Chef Jerome Powell an diesem Nachmittag im Rahmen der halbjährlichen geldpolitischen Anhörung vor dem Senatsausschuss für Banken, Wohnungsbau und städtische Angelegenheiten sprechen. Seine Äusserungen zu Zöllen und Inflation werden genau beobachtet werden.