An den Finanzmärkten ist am Donnerstagmorgen grosse Unsicherheit spürbar. Im Tagesverlauf stehen international wichtige Preisdaten an, vor denen sich Investoren zurückhalten. «Speziell im Vorfeld der heutigen Konjunktur- und Preisdaten aus den USA werden Investoren sehr defensiv und zurückhaltend agieren», sagt ein Händler. Mit dem PCE-Deflator und den Arbeitslosenzahlen kämen gleich zwei wichtige Kenngrössen der US-Notenbank in die Finanzmärkte. «Das Potential für entsprechende Verwerfungen ist entsprechend gross.»

29.02.2024 09:30