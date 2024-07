«Politisch beschäftigen sich die US-Märkte mit der Zukunft von Präsident Joe Biden und verdaut die Folgen des Wahlsieges des linken Bündnisses in Frankreich», fasst ein Kommentar die aktuelle Gemengelage zusammen. Im Nachbarland zeichne sich allerdings nun eine sehr schwierige Bildung der Regierung ab. Erst am Nachmittag sei mit einer Belebung des Marktes zu rechnen, wenn Fed-Chairman Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats spricht. Generell dürfte die Volatilität an den Märkten in den kommenden Wochen wegen des ausgedünnten Handels durch die Sommerferien zunehmen.