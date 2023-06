An der Schweizer Börse überwiegen zur Wochenmitte die Kursgewinner knapp. Vor den Zinsentscheiden der US-Notenbank Fed am Abend und der EZB am morgigen Donnerstag hielten sich Investoren zunächst aber etwas zurück, heisst es am Markt. Während die US-Inflationsdaten vom Vortag etwas besser als erwartet ausgefallen waren, sei die Kerninflation weiterhin hoch und notiere deutlich über dem Ziel des Fed. Auch der US-Arbeitsmarkt bleibe stark. Er gehe nicht davon aus, dass die Teuerungsrate ausreiche, um ein Ende des Zinserhöhungszyklus zu signalisieren, so ein Stratege.

14.06.2023 09:30