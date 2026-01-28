Zwar wird von der Fed keine Änderung des aktuellen Zinsniveaus erwartet, doch hoffen Investoren auf Hinweise zum weiteren geldpolitischen Kurs. Derzeit preisen die Märkte mögliche Zinsschritte frühestens ab März ein. Unterdessen setzt sich an den Devisenmärkten die Schwäche des US-Dollars fort, während der Franken weiter aufwertet. Auch der Goldpreis setzt seinen Rekordlauf fort.